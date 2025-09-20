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Пермь-Казань: Sonich, Гравэ, Annekineko, Quass

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

С запада движется музыкальный поезд с земель, связанных Камой и Волгой. Оттуда, где эчпочмаки хранят гастрономические традиции, ждут дискжокессу и танцовщицу Annekineko, а тажке Quass, хорошо известного в уральском дэнс-коммьюнити. Из мест, где в буфетах и ресторанах царят посикунчики, в гастроль отправились молодой талант Sonich и барон танцполов нескольких поколений Марат Гравэ. Что сулит эта неожиданная встреча? Дэнс-баттл, диджейские знакомства, а также специальные шоты на «Бугульме» и «Прикамском бальзаме». Вход свободный.

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