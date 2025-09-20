С запада движется музыкальный поезд с земель, связанных Камой и Волгой. Оттуда, где эчпочмаки хранят гастрономические традиции, ждут дискжокессу и танцовщицу Annekineko, а тажке Quass, хорошо известного в уральском дэнс-коммьюнити. Из мест, где в буфетах и ресторанах царят посикунчики, в гастроль отправились молодой талант Sonich и барон танцполов нескольких поколений Марат Гравэ. Что сулит эта неожиданная встреча? Дэнс-баттл, диджейские знакомства, а также специальные шоты на «Бугульме» и «Прикамском бальзаме». Вход свободный.