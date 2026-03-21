Выбор редакции
Перформанс «Подарки» от плейбэк-театра «Отражение»
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Плейбэк-театр — это диалог, рожденный здесь и сейчас. Ты рассказываешь историю, чувство или образ, а актёры и музыкант мгновенно превращают это в мини-спектакль. Без репетиций, без сценария — только эмпатия, импровизация и уважение твоему опыту. Тема вечера — «Подарки». О том, что дарит судьба и какие неожиданные повороты скрываются за этим словом. Приходи, и ты увидишь, как истории оживают на сцене.
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