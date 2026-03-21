Плейбэк-театр — это диалог, рожденный здесь и сейчас. Ты рассказываешь историю, чувство или образ, а актёры и музыкант мгновенно превращают это в мини-спектакль. Без репетиций, без сценария — только эмпатия, импровизация и уважение твоему опыту. Тема вечера — «Подарки». О том, что дарит судьба и какие неожиданные повороты скрываются за этим словом. Приходи, и ты увидишь, как истории оживают на сцене.