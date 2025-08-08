Пекинский Велик затевает вечеринку в Синдроме – уже классика. Как и всегда, домашний праздник светлых эмоций и классной местной музыки. На сцене в этот вечер: — Пекинский Велосипед (доброе эмо), — mooria (дрим тим), — марево (любовный рок).