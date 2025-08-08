Пекинский Гиг, mooria, марево
улица Антона Валека, 12
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Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Пекинский Велик затевает вечеринку в Синдроме – уже классика. Как и всегда, домашний праздник светлых эмоций и классной местной музыки. На сцене в этот вечер: — Пекинский Велосипед (доброе эмо), — mooria (дрим тим), — марево (любовный рок).
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