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ПЧК 46: «Гром в Аду»

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фанатский просмотр 46 выпуска «Подземелье Чикен Карри». Приглашаются все поклонники захватывающих приключений и остроумных шуток на совместный просмотр. Будешь вместе смеяться, обсуждать и наслаждаться атмосферой любимого шоу. Готовься к эпичным моментам, неожиданным поворотам в отличной компании единомышленников. Сбор гостей начинается в 20:00, лучше приходить заранее, чтобы не торопясь выбрать напитки и закуски к ним.

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