Фанатский просмотр 46 выпуска «Подземелье Чикен Карри». Приглашаются все поклонники захватывающих приключений и остроумных шуток на совместный просмотр. Будешь вместе смеяться, обсуждать и наслаждаться атмосферой любимого шоу. Готовься к эпичным моментам, неожиданным поворотам в отличной компании единомышленников. Сбор гостей начинается в 20:00, лучше приходить заранее, чтобы не торопясь выбрать напитки и закуски к ним.