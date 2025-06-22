Фанатский просмотр 39 выпуска «Подземелье Чикен Карри»! Приглашаются все поклонники захватывающих приключений и остроумных шуток на совместный просмотр. Будешь вместе смеяться, обсуждать и наслаждаться атмосферой любимого шоу! Готовься к эпичным моментам, неожиданным поворотам в отличной компании единомышленников. Приходи и зови друзей! Чем больше — тем веселее!