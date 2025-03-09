ПЧК 36: «Руины Малестии»
Московская улица, 287
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фанатский просмотр 36 выпуска «Подземелье Чикен Карри»! Приглашаются все поклонники захватывающих приключений и остроумных шуток на совместный просмотр. Будешь вместе смеяться, обсуждать и наслаждаться атмосферой любимого шоу! Готовься к эпичным моментам, неожиданным поворотам в отличной компании единомышленников. Приходи и зови друзей! Чем больше — тем веселее!
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