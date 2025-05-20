Представь: Екатеринбург — портовый город. По Исети плывут гружёные баржи, у городской пристани швартуются пароходы, а вместо пробок — оживлённое судоходство. Звучит как фантастика? Историк Александр Думчиков расскажет: — Как инженеры XIX–XX веков планировали соединить Сибирь с Европой через Уральские горы. — Где в Екатеринбурге должна была появиться гавань. — Почему проект трансуральского водного пути так и остался мечтой, несмотря на деньги и поддержку промышленности. — Как советская пресса продавала эту идею народу. Запись через бота. Вход: 1250р, в стоимость входит депозит 500р в баре. Всего 10 билетов!