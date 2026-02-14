Что, если на свидании подарить друг другу не цветы, а целые миры? Особенная встреча в День всех влюблённых — мастерская парных коллажных портретов. Это свидание нового формата, где вместо ресторана участников ждёт творческая лаборатория чувств, а вместо привычных комплиментов — возможность показать партнёру, как ты его на самом деле видишь. И узнать, как видишься ты. Портрет будет не фотографичным. Он станет собранной из лоскутков, цветов, слов и текстур картой восприятия. Это не про то, как человек выглядит. Это про то, какой он — в сердце. Что тебя ждёт на этом свидании? Двойное творчество: Участники создадут два портрета. Один — образ глазами партнёра. Второй — ты сам глазами любимого. Это диалог без слов. Погружение в образ: будешь использовать не кисти, а готовые изображения, тексты, фактуры. Каждый кусочек, каждый цвет, каждый символ — это откровение и намёк. Волшебный процесс: под руководством художника участники будут творить бок о бок. Шёпот, смех, удивление от открытий — лучший саундтрек для 14 февраля. Обмен подарками в конце: самый волнительный момент — презентация портретов друг другу. Возможно, ты узнаешь о себе и об отношениях с партнёром то, о чём даже не догадывался. Обрати внимание: билет парный.