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Парфюмерная готика

Буквально
проспект Ленина, 50

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Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Лекция ольфакторного художника Ирины Суворовой и парфюмера Марины Санниковой. Февраль часто называют самым тёмным месяцем в году. И чем это не повод устроить нуарную встречу для ценителей ароматов и поговорить о мрачных, сложных, готичных нотах парфюмерного мира? ? Для тебя составили интереснейшую подборку необычных, сложных, нуарных парфюмов и не менее необычных парфюмерных компонентов. На встрече ты познакомишь со всем этим свой нос, а также узнаешь, как строятся и чему посвящаются ароматы со «со сложным характером». Будешь знакомиться с нотами крови, слез, ладана, дыма и даже готических соборов и говорить о разных гранях ароматного. ? Проводниками в мир готических ароматов станут: Ирина Суворова — исследовательница парфюмерии и ольфакторный художник. Марина Санникова — парфюмер. P.S. Total black look, конечно, не обязателен, но горячо приветствуется.

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