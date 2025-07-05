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Панк Планета

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Бесконечная ходьба, перемещения из города в город, встречи друзей и родственников, путешествия, отдых и развлечения…не это ли золотое время которое происходит сейчас именно в эту секунду? Страсть к своему увлечению — это именно что движет заниматься любимым делом. Все это в новом фильме Панк Планета. Начало мероприятия 20:00 Показ фильма 21:00 DJ set esparto_provider

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