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Яркая, громкая, веселая Панк-Ёлка в Свободе — это, пожалуй, лучший повод выбраться наконец-то из-за стола и растрясти новогодние салатики в бодром слэме, ведь специально для тебя собрали самые интересные панк-коллективы, чтобы в очередной раз показать, насколько разнообразным может быть панк-рок: любимые песни настиного кота АНП МаТ Верх-Исетская чайка Дик Пиг Кипиш Нот ВИА Дрова КНЖЛ Шляпакакрас Hooch to Butch Мопс пьет шнапс Алая лента Женатый Крест
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