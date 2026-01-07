Яркая, громкая, веселая Панк-Ёлка в Свободе — это, пожалуй, лучший повод выбраться наконец-то из-за стола и растрясти новогодние салатики в бодром слэме, ведь специально для тебя собрали самые интересные панк-коллективы, чтобы в очередной раз показать, насколько разнообразным может быть панк-рок: любимые песни настиного кота АНП МаТ Верх-Исетская чайка Дик Пиг Кипиш Нот ВИА Дрова КНЖЛ Шляпакакрас Hooch to Butch Мопс пьет шнапс Алая лента Женатый Крест