ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Панк-Ёлка

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Яркая, громкая, веселая Панк-Ёлка в Свободе — это, пожалуй, лучший повод выбраться наконец-то из-за стола и растрясти новогодние салатики в бодром слэме, ведь специально для тебя собрали самые интересные панк-коллективы, чтобы в очередной раз показать, насколько разнообразным может быть панк-рок: любимые песни настиного кота АНП МаТ Верх-Исетская чайка Дик Пиг Кипиш Нот ВИА Дрова КНЖЛ Шляпакакрас Hooch to Butch Мопс пьет шнапс Алая лента Женатый Крест

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста