Да, это происходит! Без преувеличения уже культовая эмо-группа вновь берётся за инструменты, чтобы своей музыкой выработать тепло в сердцах зрителей. Будет, что сберечь. История пишется на твоих глазах. Готовь свои лучшие телодвижения и самые яркие эмоции, чтобы громогласно встретить реюнион Палисада в Екатеринбурге. Такие дни просто так не проходят — они надолго остаются в памяти благодаря мощной и искренней энергетике.