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Да, это происходит! Без преувеличения уже культовая эмо-группа вновь берётся за инструменты, чтобы своей музыкой выработать тепло в сердцах зрителей. Будет, что сберечь. История пишется на твоих глазах. Готовь свои лучшие телодвижения и самые яркие эмоции, чтобы громогласно встретить реюнион Палисада в Екатеринбурге. Такие дни просто так не проходят — они надолго остаются в памяти благодаря мощной и искренней энергетике.
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