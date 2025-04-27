Выставка, собранная творческим объединением Nezatvor — попытка поймать уникальный ускользающий свет. Создавать в баре яркое сияние, подобно свету звезд, будут не только работы художников, но и молодые инди-музыканты. Художники: Алексей Сыров, Софья Содерберг, Андрей Меритский, daisiesgrowfast, Алина Мойсеева, Юлия Антонова, caretakerr, Оля Душкина, Егор Корягин/ Музыканты (при поддержке Музыкального кружка «Рама»): - Эак Жак. - mute emotions. - pinkglasses. - Невесом. - Секретная гостья / скоро объявят. Процент от продажи билетов будет направлен на поддержку художников, которых представляет онлайн-галерея Nezatvor.