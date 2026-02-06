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Паблик-ток с Сашей Rukacherep

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Саша Рукачереп — уличный художник, профессиональный керамист, тату-мастер, любитель заброшек. В стрит-арте Саша — представитель редкого и необычного стиля — андерграундного хоррор-граффити. Его работы изображают жутких потусторонних существ с поразительной степенью детализации. Зачем он их рисует? Хочет ли он напугать? На эти и многие другие вопросы Саша Рукачереп ответит на паблик-токе в БЦЕ. Приходи, познакомься лично с художником и задай ему любые вопросы. Оплата на месте, предварительная регистрация не требуется.

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