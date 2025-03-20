Анастасия Москвина — графический дизайнер и художник-мозаичист. «Вид на Городок Чекистов» в баре Мелодия, «Одуванчик» у кофейни Espresso Season, «Тюльпаны» в кафе «Мечтатели» — мозаики Анастасии украшают не одно общественное пространство в Екатеринбурге. На встрече с Анастасией узнаешь, как «порядок» превращается в «хаос», а затем долго и кропотливо вновь обретает свою форму. Проследишь путь от картинок с ладонь до панно во всю стену. Узнаешь о древних и современных техниках выкладки, о методах прямого и обратного наборов, любимых материалах и интересных именах из мира современной мозаики. По цене входного билета в музей. С выставкой «Чаепитие в космосе» можно ознакомиться перед началом лекции — для этого просим вас приходить заранее.