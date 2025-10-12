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  1. Екатеринбург
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Ozchl + ЛЛЗ + местный саппорт

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Есть маза отдохнуть непонятно от чего =) В этот вечер на сцене ижевчане «Летний Лагерь Заря» с презентацией нового альбома. Из Кирова подтянутся OZCHL с новыми песнями в рамках тура. А так же поддержка от местных героев — Dead Bitch Surf Club и Вуаль. Бери друзей, бери себя и готовься неистово орать, танцевать, прыгать со сцены и конечно пить пиво с друзьями.

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