Ozchl + ЛЛЗ + местный саппорт
улица Антона Валека, 12
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от 700₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Есть маза отдохнуть непонятно от чего =) В этот вечер на сцене ижевчане «Летний Лагерь Заря» с презентацией нового альбома. Из Кирова подтянутся OZCHL с новыми песнями в рамках тура. А так же поддержка от местных героев — Dead Bitch Surf Club и Вуаль. Бери друзей, бери себя и готовься неистово орать, танцевать, прыгать со сцены и конечно пить пиво с друзьями.
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