Есть маза отдохнуть непонятно от чего =) В этот вечер на сцене ижевчане «Летний Лагерь Заря» с презентацией нового альбома. Из Кирова подтянутся OZCHL с новыми песнями в рамках тура. А так же поддержка от местных героев — Dead Bitch Surf Club и Вуаль. Бери друзей, бери себя и готовься неистово орать, танцевать, прыгать со сцены и конечно пить пиво с друзьями.