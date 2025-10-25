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Овердрайв гиг

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

WAGONRIDER, будут презентовать великовымученный альбом «Овердрайв», реально. Будет что послушать: гитары, панк, вокал — то ноет, то орёт. У входа в бар будет странная компания, заходи аккуратно. Также на гиге будут клевые чувачки из «Как Всегда» «Subdeers» даже «Дик Пиг» из Каменска приедут. Скидка на входе тому кто принесет Арбуз. Ожидается подорожание билетов.

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