Эта экспозиция представит творчество 19-ти талантливых художников-аутсайдеров, среди которых числятся уже признанные зарубежом Юра Зеленый, Мария Маломашина и Александр Савченко, а также множество других самобытных авторов. Широкий термин «аутсайдер-арт», сформулированный в 1972 году, объединяет творчество нейроотличных художников, людей с опытом исключения и авторов без профессионального образования в сфере искусства. При этом современные художники-аутсайдеры необязательно имеют психопатологический опыт. Их искусство другое, оно ориентировано на внутренний мир автора, находящий отражение порой в самых неожиданных формах. Название проекта подчеркивает иной, отличный от конвенционального искусства взгляд художников-аутсайдеров. Их творчество исключено из магистральной линии развития искусства, но продолжает существовать рядом, ориентируясь не на правила, нормы и моду, а на интуитивные поиски в области визуальных искусств. Произведения таких художников, подчас непонятные или даже пугающие, нередко обладают грубой, но искренней эстетикой, которая выходит за рамки традиционного изобразительного искусства, демонстрируя разнообразие материалов и техник. Часы работы: Вт. — Вс. 14:00—20:30 Пн. — Выходной