Приходи изучать жизнь по ту сторону реальности и исследовать мир сна. Мультсериал «Отмена» использует магию ротоскопии для слияния мира реального и нереального. Тебя ждет увлекательное путешествие в мир грёз Приноси вкусняшки и свои сны на показ! Будешь смотреть взахлеб, пока не надоест. Продолжительность 1 сезона: 3 часа (как «Титаник», только круче). Вход - донейшн.