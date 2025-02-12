Возраст 18+
Кино
Про событие
Приходи изучать жизнь по ту сторону реальности и исследовать мир сна. Мультсериал «Отмена» использует магию ротоскопии для слияния мира реального и нереального. Тебя ждет увлекательное путешествие в мир грёз Приноси вкусняшки и свои сны на показ! Будешь смотреть взахлеб, пока не надоест. Продолжительность 1 сезона: 3 часа (как «Титаник», только круче). Вход - донейшн.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи