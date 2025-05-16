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Открытие выставки OUTвижн

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

В рамках фестиваля наивного искусства и аутсайдер-арта «ИНОЕ/НАИВНОЕ» в Музее андеграунда открывается выставка «OUTвижн. Художники-аутсайдеры проекта «Аутсайдервиль». Эта уникальная экспозиция представит творчество 19-ти талантливых художников-аутсайдеров, среди которых числятся уже признанные зарубежом Юра Зеленый, Мария Маломашина и Александр Савченко, а также множество других самобытных авторов. Название проекта подчеркивает иной, отличный от конвенционального искусства взгляд художников-аутсайдеров. Их творчество исключено из магистральной линии развития искусства, но продолжает существовать рядом, ориентируясь не на правила, нормы и моду, а на интуитивные поиски в области визуальных искусств. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).

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