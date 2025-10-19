Роспись пряников-козуль в осенней тематике. Козуля — это вырезной силуэтный пряник. Тесто пряника должно быть темно-коричневым за счет патоки или жженого сахара, чтобы создавался яркий контраст между ним и светлой глазурью, которой покрывается готовый пряник. Давай, эта осень будет пахнуть пряниками! Изначально такие пряники пекли только по праздникам: традиционно — в Новый год и на Рождество, а еще на Пасху или даже на 8 Марта, если есть новые идеи дизайна и росписей. Каждый пряник — произведение искусства, которое хочется вовсе не есть, а поставить как сувенир и любоваться. А этот праздник — день рождения Сергея Есенина, поэтому на мастер-классе будешь расписывать лист клена, лист березы, ветку рябины и лебедя. Ведь природа занимала важное место в жизни и творчестве поэта. Проведёт мастер-класс пряничная мастерица Алёна Читалина.