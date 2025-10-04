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От «Симфонии гудков» до The Beatles: Как музыкальный авангард взорвал XX век

Креативный кластер «Л52»
Вход с ул. Бажова, 124А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Что связывает заводские гудки 1920-х, тишину Джона Кейджа и психоделию The Beatles? Узнай на лекции-исследовании Тимофея Чаплюка, после которой ты никогда не будешь слушать любимые треки прежним образом. После лекции участников ждёт практика — они станут частью авангардного оркестра вместе с которым создадут настоящую шумовую симфонию. В программе: 16:00 – 17:20 | Лекция-исследование: Кто придумал музыку будущего? Погрузишься в захватывающий мир звуковых экспериментов. Ты узнаешь: — Кто из советских композиторов-авангардистов стал культовой фигурой для Запада и что такое легендарная «Симфония гудков». — Как The Beatles, Дэвид Боуи и другие звёзды перенимали приёмы авангарда и делали их достоянием миллионов. — Как из экспериментов с магнитофонами и шумами родились целые жанры — техно, эмбиент и хип-хоп. — Почему 4’33” — это самое провокационное произведение XX века. 17:20 – 18:00 | Шумовой перформанс: Стань частью авангардного оркестра. Здесь зрители превращаются в соавторов. Под руководством Тимофея ты, подобно новаторам прошлого, создашь собственную «симфонию будущего». Исследуешь звук: любой желающий сможет взять в руки струнный, духовой или ударный инструмент (всё предоставят). Никаких специальных навыков не требуется — только желание экспериментировать. Ведущий: Тимофей Чаплюк — музыковед, лектор, исследователь редких записей и страстный популяризатор музыки. Тот, кто может «препарировать музыку на молекулы» и показать, как она работает изнутри. Вход свободный, по регистрации.

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