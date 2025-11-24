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От Холмса к Шерлоку: эволюция образа сыщика

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция обозревателя моды Любови Шокуровой. В 2010 году мир немного сошёл с ума, когда состоялась премьера сериала по Шерлоку. Молодой и ещё более безумный детектив проводит расследования в 21 веке, но по-прежнему в Лондоне. И эта адаптация подтвердила — Шерлок Холмс остается самым популярным в мире детективом. Харизматичный англичанин так полюбился публике, что уже в течение 125 лет не сходит с экранов. В настоящее время существует более 200 фильмов: от классических экранизаций до современных адаптаций. Благодаря кинематографу сложился яркий, узнаваемый образ мистера Холмса. В ходе лекции-расследования раскроешь самые важные детали костюма Шерлока Холмса и узнаешь: — Как формировался визуальный стиль, укоренившийся в массовом сознании. — Кто был прототипом гениального сыщика. — Какие экранизации снискали наибольшую славу. — Откуда взялись ставшие культовыми кепка и изогнутая трубка и какое отношение ко всему этому имеет Супермен.

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