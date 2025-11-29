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От дикого сада до QR-кода: Короткая история российского сидра

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция-дегустация с участием сидроделов России. Между заброшенным садом и пробкой с QR-кодом — люди, которые знают, что такое яблоко и как с ним работать. Эти эксперты сидроделия с разных точек страны доберутся до Екатеринбурга уже в конце недели, чтобы вместе с тобой отметить девятилетие «Нельсон Совина» и поговорить с уральцами о революции яблочных напитков. Пять участников, пять сидроделен и пара часов разговора о том, как российский сидр прошёл путь от падалицы под деревом до крупных городских фестивалей. Твои руки будут заняты бокалами разных сортов обсуждаемого напитка, а значит помимо прочего будут тосты за «Нельсон». Участники — Алексей Кадочников, модератор — Екатеринбург, Нельсон Совин. — Владимир Наумкин — In Cider, Санкт-Петербург. — Роман Щукин — Скотный Двор, Пермь. — Тимофей Щанников — Край Земли, Мордовия. — Горев Даниил — Cidre’Rhino, Санкт-Петербург.

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