От бочки до паноптикума
Первомайская улица, 18
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Мыслю — значит играю. Очередное собрание философского клуба пройдет в необычном формате. Философский квиз «От бочки до паноптикума». Блеснуть знаниями, иронично посмеяться и вспомнить, зачем вообще человек начал задавать вопросы, — за один вечер ты пройдёшь путь от античных бочек до постмодернистских паноптикумов. Охватишь пять эпох — от Фалеса до Фрейда, от Сократа до Юнга. Тебя ждут: — вопросы на размышление; — картинки, цитаты и немного бород; — споры о смысле, свободе и количестве ангелов на кончике булавки. Для участия: собери команду от 2 до 5 человек, придумай остроумное название и приходи доказывать, что ты — не идол театра, а воплощённый разум. Пусть Гегель с Кантом подерутся у тебя в голове, а ты спокойно выбереim правильный ответ. Или хотя бы — самый смешной. Вход: свободный, по регистрации. По желанию можно поддержать проект донатами на самом мероприятии. Взнос с команды за участие в квизе: 1000р. Для записи на участие — пиши организатору в директ: https://vk.com/write-218934059
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи