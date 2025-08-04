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улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

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Кино

Про событие

Просмотр культового юмористического ситкома нулевых с дуэтом начинающего Нагиева и Роста. уникальный и смешной слепок эпохи нулевых в простом, но оригинальном исполнении. В одном подъезде типовой питерской многоэтажки живeт группа обычных людей с ярко выпученными особенностями характера, среди них прапорщик, ботаник, участковый, пьяница, управдом и прочие. Заняты они бытовыми делами того времени, решением семейных конфликтов, поиском Бен Ладена, полётами в космос, карьерной борьбой и продажей свиной щетины. Вход — донат. донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа )

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