Московская пост-блэк-группа Ospa 1959 с презентацией дебютного альбома. При поддержке локальных мэтров Rapiere Ospa 1959 называют «шугейз из Москвы», но не дай себя обмануть. Их музыка — это многотонная стена звука, в любой момент готовая обрушиться на слушателя осколками шипящих тарелок, фузза и отстранённых криков. Сочетая в звучании глубоко перегруженные гитары, плотную ритмику, суровый, больше похожий на первобытный клич к бою, вокал, группа способна удивить и ошарашить даже самого придирчивого музыкального критика. Rapiere — самые аутентичные герои уральского пост-блэка. Секретными (теперь уже не очень) гостями станет группа «Чары Спали» — олды тяжёлой сцены Екатеринбурга могли знать эту формацию как vacuum cleaners.