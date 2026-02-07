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Ospa 1959 w/ Rapiere

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Московская пост-блэк-группа Ospa 1959 с презентацией дебютного альбома. При поддержке локальных мэтров Rapiere Ospa 1959 называют «шугейз из Москвы», но не дай себя обмануть. Их музыка — это многотонная стена звука, в любой момент готовая обрушиться на слушателя осколками шипящих тарелок, фузза и отстранённых криков. Сочетая в звучании глубоко перегруженные гитары, плотную ритмику, суровый, больше похожий на первобытный клич к бою, вокал, группа способна удивить и ошарашить даже самого придирчивого музыкального критика. Rapiere — самые аутентичные герои уральского пост-блэка. Секретными (теперь уже не очень) гостями станет группа «Чары Спали» — олды тяжёлой сцены Екатеринбурга могли знать эту формацию как vacuum cleaners.

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