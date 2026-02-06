Окунись в мир геометрии и цвета, создавая узоры с помощью самого известного конструктора. Ты совместишь радость от игры в LEGO с серьезными принципами дизайна и графики. На этом мастер-классе каждый участник станет дизайнером-конструктором, собрав свой уникальный орнамент и превратив его в стильный графический плакат. На мастер-классе тебя ждет: — Погружение в мир орнамента: краткий и увлекательный рассказ о том, как строятся повторяющиеся узоры, и почему они так приятны глазу. — LEGO как художественный инструмент: освоение нестандартного подхода к конструктору. Будешь использовать детали конструктора не для строительства, а как элементы печати, изучая фактуры, ритм и игру положительного/отрицательного пространства. — Практика создания оттиска: от сборки композиции на платформе до нанесения краски и печати на бумагу. Ты узнаешь, как контролировать четкость отпечатка и экспериментировать с цветовыми наложениями. Каждый участник своими руками соберет уникальную модульную печатную форму из деталей конструктора, а затем с помощью краски и пресса создаст серию авторских графических оттисков на бумаге. Мастер-класс проведет Олеся Погадаева, руководитель текстильной мастерской Музея дизайна «Основа». Все материалы предоставляются.