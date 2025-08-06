О том, что жанр фэнтези создал Джон Рональд Руэл Толкин знают все. Хотя на самом деле, это никакое не фэнтези. О том, что уральский писатель Павел Петрович Бажов писал в том же жанре, заговорили относительно недавно. Но ведь это тоже фэнтези! Или нет? Дж. Р. Р. Толкин определял жанр, в котором писал, как фэери, П.П.Бажов писал сказы. Вот об этом и поговоришь. Чем отличается миф, легенда, сказ, сказка, фэнтези, фэери, фантастика, и о чем все-таки писали эти два автора: английский и наш — уральский. Лектор: искусствовед, лектор «Русской ассоциации чтения», краевед, экскурсовод Наталия Мамаева. Запись в тг через бот.