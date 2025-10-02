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Ориентализм: «Воспоминания»

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улица Малышева, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

На этот раз погрузишься в абсолютную редкость: фильм Сунила Датта, в котором он выступает как режиссёр, актёр и рассказчик. Это кино без массовки, без песен и танцев. Только одна комната, один голос, один человек. Лектор, Полина Морозова, так описывает этот фильм: «Фильм «Воспоминания» (1964) — уникальный эксперимент популярного актера индийского кино Сунила Датта. Его первая режиссерская работа — редкое для индийского кино камерное повествование, полное трагизма. На протяжении всего фильма зритель остается наедине с героем, переживающим исчезновение семьи. Дом становится лабиринтом памяти, где каждая вещь — портал в прошлое, каждый звук — отголосок утраты. Датт исследует внутренний мир человека через фантасмагорические образы, создавая субъективную реальность, где границы времени и пространства растворяются» вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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