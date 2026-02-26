Орфей: Первая легенда поп-музыки
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Приходи послушать балет Игоря Фёдоровича Стравинского «Орфей» и поговорить об одном из первых поп-музыкантов в истории человечества. На лекции погрузимся в жизнь Орфея, чем он запомнился потомкам, которые и по сей день пользуются его именем и называют свои песни, альбомы, или даже сами становятся Орфеями. Узнаем, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы стать Орфеем, что это вообще значит и при чем здесь Моцарт и Боуи. Разберёшься в том, что значит прилагательное «орфический», почему идея Орфея до сих пор жива, даже если люди ничего об этом не знают. Но и самое главное — попытаешься понять, что Игорь Фёдорович Стравинский передал в музыке, которую назвал «Орфей». Спикер: Александр Рябин, сотрудник «Урал Опера Балет», переводчик.
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