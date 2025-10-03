Одна из самых замечательных пьес советского времени. Она о героях, она о тех, кто захотел изменить жизнь, построить новое светлое будущее, не жалея себя, умирая за идею. К сожалению, пьеса эта сегодня забыта и редко играется на сценах театров. Наверное, потому, что на ней лежит некая идеологическая печать. Но пьеса не ходульная, живая, сегодняшняя, современная. Спектакль «Коляда-Театра» построен на контрасте: прошлое и будущее. Для кого гибли те люди? Что выросло, что стало со всеми? Видят ли они, герои гражданской войны, делавшие революцию, нынешнюю жизнь и улыбаются ли с небес? Что стало с Россией за эти сто лет после революции? Ответ на этот вопрос ищет театр.