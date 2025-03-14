ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Опенинг

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка по случаю открытия Синдром бара на новом месте. Они пережили этот год – праздник жизни, пива и дружных песен продолжается! Выступают знакомые герои сцены: - Пекинский Велосипед (доброе эмо), - внимание (молодая энергия), - the limb (целебный нойз).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста