Вечеринка по случаю открытия Синдром бара на новом месте. Они пережили этот год – праздник жизни, пива и дружных песен продолжается! Выступают знакомые герои сцены: - Пекинский Велосипед (доброе эмо), - внимание (молодая энергия), - the limb (целебный нойз).