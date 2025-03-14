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Вечеринка по случаю открытия Синдром бара на новом месте. Они пережили этот год – праздник жизни, пива и дружных песен продолжается! Выступают знакомые герои сцены: - Пекинский Велосипед (доброе эмо), - внимание (молодая энергия), - the limb (целебный нойз).
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