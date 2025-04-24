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Олимпус Party: Боги и Бармены

НСБ - Не совсем секретный бар
улица Розы Люксембург, 8/10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка по случаю двухлетия Не совсем Секретного Бара. Старту в 19:00 с лекцией от Дюши «История мирового алкоголизма» часть 3. В 20:30 начинается официальная часть праздника. Весь вечер с тобой проведут гости и ведущие — Русик и Максим Моооошкин. Для тебя приготовили интересные конкурсы. Конечно не карандаш в бутылочку, но тоже весело! Квиз! Да, это любимая часть, но тут еще будут вопросы и про бар. Вкусный тортик, где размер не имеет значения. Завершит вечер диджей Дима Ахлюст. Это еще не все. А что будет — скоро узнаешь. Бронируй столик.

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