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Oligarkh

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Культовый аудио-визуальный проект с ураганным мэшапом из православных напевов, колокольного звона и безотказного трэпа. При помощи передовой электроники группа пересобирает российский культурный код — народные песни, «Князь Игорь», Высоцский и ДеЦл обретают новое звучание и смысл. Среди достижений Oligarkh — коллаборации с Thomas Mraz, Грязью и polnalyubvi, Найком Борзовым, лихие EDM-ремейки хитов Гражданской Обороны и Химеры, а также саундтрек мультсериала «Киберслав» и новая волна интереса к русскому фольклору.

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