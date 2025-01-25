Камбэк московского диджея и музыканта Olegoviс, держателя увесистых усов и хранителя рабочего материала для танцпола. Радостное возникновение Миши Петрика, обладателя миллиона музыкальных историй. Второе проявление Darbie, забравшей все самое лучшее из клубных коллекций нового сезона. Вход свободный.