Olegoviс, Миша Петрик и Darbie
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Камбэк московского диджея и музыканта Olegoviс, держателя увесистых усов и хранителя рабочего материала для танцпола. Радостное возникновение Миши Петрика, обладателя миллиона музыкальных историй. Второе проявление Darbie, забравшей все самое лучшее из клубных коллекций нового сезона. Вход свободный.
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