Возраст 18+
Стендап
Про событие
Олег Григорьев ворвался в стендап, с ноги выиграв несколько местных стендап-соревнований. Юмор его жизни цепляет с первых минут, заставляя зрителя хохотать. Сольный концерт — это лучшие проверенные шутки Олега, приправленные харизмой.
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