Олег Григорьев ворвался в стендап, с ноги выиграв несколько местных стендап-соревнований. Юмор его жизни цепляет с первых минут, заставляя зрителя хохотать. Сольный концерт — это лучшие проверенные шутки Олега, приправленные харизмой.