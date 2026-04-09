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Олег Григорьев

PRAVDA bar
улица Шейнкмана, 90

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Олег Григорьев ворвался в стендап, с ноги выиграв несколько местных стендап-соревнований. Юмор его жизни цепляет с первых минут, заставляя зрителя хохотать. Сольный концерт — это лучшие проверенные шутки Олега, приправленные харизмой.

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