Когда ты переписывал кассеты у друга, крутил Агату Кристи до дыр, орал «Всё идёт по плану» так, будто от этого что-то зависело, и знал, что русский рок говорит лучше любых слов. 23 января ты снова вернёшься в то время, когда русский рок был голосом поколения, а каждая песня своей историей. Live на сцене: — План Б; — Месть кота Шрёдингера; В этот вечер прозвучат легендарные хиты русского рока в живом исполнении: Агата Кристи, Кирпичи, Тараканы, Наив, Йорш, Звери, Жуки, Смысловые галлюцинации, Ляпис Трубецкой и многие другие те самые песни, которые ты знаешь наизусть. DJ Саня Толстый MC Кирилл Raus А чтобы вайб был полный: Sega-зона — возвращение детство Бирпонг — проверка меткости Караоке — чтобы допеть любимое до хрипоты Маскот-динозавр — как символ Олдскулов Это не просто вечеринка. Это ночь, когда русский рок снова звучит так, как должен: Громко. Честно. По-настоящему.