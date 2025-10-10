Мощные рифы и западающие в душу мелодии, эстетика северных мифов и драйвовые ритмы, искусственный интеллект и неподдельная живая энергия. Стартовавшая как ai-проект группа, которая смогла за несколько месяцев завоевать любовь тысяч фанатов, выходит на сцену, чтобы устроить настоящий музыкальный ураган. Тебя ждёт пламя эмоций, море энергии и нескончаемый драйв.