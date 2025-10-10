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Огненный топор

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Мощные рифы и западающие в душу мелодии, эстетика северных мифов и драйвовые ритмы, искусственный интеллект и неподдельная живая энергия. Стартовавшая как ai-проект группа, которая смогла за несколько месяцев завоевать любовь тысяч фанатов, выходит на сцену, чтобы устроить настоящий музыкальный ураган. Тебя ждёт пламя эмоций, море энергии и нескончаемый драйв.

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