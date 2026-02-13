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Одержимость ритмом

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Музыкальный конструктор из 4-х частей: ANTON ALONE | Dоброй Nочи! Голос, гитара и чистая эмоция. Сольное выступление — это самая искренняя форма высказывания. Именно здесь рождается та самая «энергия внутренней боли, перерождённая в любовь» — добрый и тёплый русский рок-н-ролл для города и для души. ОЛО Два мечтателя-интроверта. Их авторская музыка в гитарно-электронных аранжировках — это постоянный эксперимент и звуковой полёт. Идеальный саундтрек для размышлений и лёгкой грусти. Yulchi Рок-группа, где сердце бьётся в унисон с гитарным риффом. Через свои песни они показывают внутренний мир без прикрас — мощно, эмоционально и честно. ЯРЧЕ Зажигательный коктейль из хип-хопа и фанка, ритмы, от которых невозможно стоять на месте, и мотивы, которые засядут в голове надолго. Яркий, танцевальный сет, заряжающий энергией. Вход: любой донат

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