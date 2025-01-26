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Обсуждение книги «Теория кино. Глаз, эмоции, тело»

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино
Выставки

Про событие

Новая встреча клуба «Не читай» с Михаилом Витушко. К клубу можно не читать книгу, а погрузиться в неё через обсуждение с ведущим и другими участниками. На этот раз будешь изучать материю кино. Посмотришь, из каких элементов состоит кинематограф и через какие точки входа возможно понимание кинематографии. Отдельно обсудишь роль телесности в рамках восприятия кинематографической реальности и попробуешь применить книгу к реальному опыту просмотра участников. Всё это — через книгу «Теория кино. Глаз, эмоции, тело» Томаса Эльзессера и Мальте Хагенера. Читать, как обычно, не обязательно.

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