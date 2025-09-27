University — общегородская ночь посвящения в студенты, где школьная жизнь останется позади, а легенды только начнутся. В программе: громкая музыка, шоты, подарки и много веселья. Мероприятие заряжено на повышение самооценки, личностный рост и на прокачивание алкогольных навыков. Вход по студенческому билету бесплатный.