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Общегородской посвят

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

440₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

University — общегородская ночь посвящения в студенты, где школьная жизнь останется позади, а легенды только начнутся. В программе: громкая музыка, шоты, подарки и много веселья. Мероприятие заряжено на повышение самооценки, личностный рост и на прокачивание алкогольных навыков. Вход по студенческому билету бесплатный.

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