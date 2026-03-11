Время расхламляться перед весной. Приноси вещи в хорошем состоянии, чистые и не рваные (только если это не стилёк). Проще говоря, нужно приносить то, что самим не стыдно надеть (или использовать). Что можно приносить на обмен? Книги, Одежду, Украшения, Посуду. Что не приносить? Белье, Носки и колготки, Еду. Все вещи, которые не найдут хозяев, отправятся на благотворительность в «Вещь добра» или на мусорку, если будут совсем непригодны.