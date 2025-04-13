Музыкальное и пластическое шаманское действие, многие рискуют открыть для себя «нового» Маяковского, ценители же насладятся, как поэтика и дух «горлана-главаря» раскрываются во всю мощь. Здесь и вулканическая лирика агитатора с ранимой душой, и революционные настроения вселенского масштаба, и разговор с богом — наравне. В этом году Маяковскому 132 года, последние 15 из которых Леша Шестаков «вращает» «Облако в штанах». Моноспектакль был рождён «естественным путём» — по горячим следам первого прочтения. «Это просто невозможно было читать «про себя», хотел вскочить и действовать: спорить с пространством, с предметами… Недаром заметил Борхес, что настоящая поэзия проверяется чтением с голоса. Спектакль был сделан на почве сильного вдохновения, и я не предполагал, что «Облако» продержится так долго; но, как ни странно, именно со временем, спектакль выстроился правильно» — говорит Лёша.