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О женственности, витальности и сырой картошке

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Арт-практика. Авторская практика о женственности и витальности, где ты будешь работать с сырой картошкой. О чем она? О женской силе, красоте и женственности — не той, которая непременно с юбками и длинными волосами, а о той, которая связана со свободным, ясным и радостным проживанием себя в своём теле. — Про соответствие себе самой. — Про принятие и согласие со своими данностями: особенности тела, внешности, возраста, характера и интересов. — Про моменты, когда энергии недостаточно, либо она блокируется изнутри запретами и установками. — Про моменты, когда силы так много, что страшно к ней подступиться, чтобы не жахнуло и не задело всех вокруг заодно. — Про чувствование себя и своих внутренних процессов и потребностей. Все материалы, включая картошку, предоставляются. Приноси себя и свой интерес, будешь творить и познавать. Ведущая: Антонина Климина, психолог, терапевт искусствами.

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