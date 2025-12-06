ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

О чем танцуют пчелы

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Амбассадор медоварни Оксана Голышева расскажет, почему они решили делать именно медовуху и причем тут квас, а также проведет дегустацию медовух разных стилей. Кроме этого вместе с лектором ты: — Разберёшься в важнейшем вопросе дегустации: про плохих и хороших парней. — в чем разница между пчелами и осами, и кого из них здесь уважают. — Изучишь сленг медососов, разберёшься, в чем разница между меломелем и метеглином, а ещё узнаешь другие названия и стили мёда. — Поговоришь о других проектах «Степь и Ветер»: что еще можно попробовать под этим брендом.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста