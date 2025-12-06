Амбассадор медоварни Оксана Голышева расскажет, почему они решили делать именно медовуху и причем тут квас, а также проведет дегустацию медовух разных стилей. Кроме этого вместе с лектором ты: — Разберёшься в важнейшем вопросе дегустации: про плохих и хороших парней. — в чем разница между пчелами и осами, и кого из них здесь уважают. — Изучишь сленг медососов, разберёшься, в чем разница между меломелем и метеглином, а ещё узнаешь другие названия и стили мёда. — Поговоришь о других проектах «Степь и Ветер»: что еще можно попробовать под этим брендом.