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О чем пьют Мужчины?

Бар «Дом Культуры», ул. Бажова 193

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Иммерсивная комедия в баре. В баре накануне свадьбы лучшего друга собираются товарищи. Кто-то уже бывал женат и завязал, кто-то никак не может остановиться и, регулярно влюбляясь, снова и снова женится, кто-то стал многодетным отцом, а кому-то — самому нужна мамочка. О том каково это быть мужчиной в 21 веке, чего боится сильная половина, есть ли любовь после сорока, откуда берутся деньги, почему «Каблуки» чаще счастливее «Альф», кто дольше живёт: женатые или холостые и, наконец, на каком свидании лучше предложить заняться с…сом — всё это в спектакле «О чём пьют мужчины». Иммерсивная постановка, где действие разворачивается буквально за соседним столиком. Зрители будут втянуты в интригующий диалог о жизни, любви и дружбе. Атмосфера весёлого мальчишника, где каждый герой — колоритный персонаж. Дресс-код — «коктейль».

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