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О чем говорят птицы: эстетика и символизм образа птицы в мифологии и искусстве

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

В художественном пространстве они появляются с особой, почти невесомой грацией, но их присутствие всегда наполнено глубочайшим смыслом. Птицы обращаются к зрителю на универсальном языке символов, где каждый изгиб силуэта, каждый взмах крыла становится метафорой, а каждый условный крик — пророческим намеком. Образы птиц хаотичны: они могут олицетворять безграничную свободу духа, но также служить зловещим предзнаменованием. Класс искусств MIRvOIR приглашает присоединиться к беседе о сакральном замысле птицы в искусстве и мистике за бокалом изысканного напитка. Тебя ждёт создание собственной анималистической миниатюры при помощи акварели. Узнаешь, какая птица соответствует тебе по римскому гороскопу, что символизирует птица в сновидениях, и какой пернатый друг служил царям и путникам. Запись в тг.

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