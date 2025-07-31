Возвращение самых тупых, самых громких, самых антиинтеллигентных. «Новые парни: Нитро» — это то, что случается, когда у треша появляется бюджет. Это кино, в котором нет логики, нет вкуса, нет тормозов. Зато есть ракеты, пиво, друзья и водитель грузовика. Это не сиквел. Это вторжение. Кино как сабвуфер, подключённый к заднице. Герои стали старше, но не умнее. Мир стал хуже, а монтаж — быстрее. Мозг оставь дома. Тело — приноси. Вход — донат.