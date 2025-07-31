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Новые парни Нитро

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Возвращение самых тупых, самых громких, самых антиинтеллигентных. «Новые парни: Нитро» — это то, что случается, когда у треша появляется бюджет. Это кино, в котором нет логики, нет вкуса, нет тормозов. Зато есть ракеты, пиво, друзья и водитель грузовика. Это не сиквел. Это вторжение. Кино как сабвуфер, подключённый к заднице. Герои стали старше, но не умнее. Мир стал хуже, а монтаж — быстрее. Мозг оставь дома. Тело — приноси. Вход — донат.

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