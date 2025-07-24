Со старыми друзьями сложно общаться, а новых заводить не получается? На семинаре поговоришь про особенности взрослой дружбы, поисследуешь то, как люди выстраивают контакт и отношения, что на этом пути мешает и что можно использовать, чтобы себе помочь. Выявишь личные ценности и границы в общении с другими людьми. На выходе получишь знание о том, где твои слабые места и что ты так заботливо оберегаешь, не входя в отношения с людьми. А ещё, и что можно сделать, чтобы новые люди появлялись и задерживались в жизни. Ведущая: психолог Анастасия Домаева. Запись в личные сообщения группы в ВК.