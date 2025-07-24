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Новые друзья: почему мне сложно сближаться с людьми?

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Со старыми друзьями сложно общаться, а новых заводить не получается? На семинаре поговоришь про особенности взрослой дружбы, поисследуешь то, как люди выстраивают контакт и отношения, что на этом пути мешает и что можно использовать, чтобы себе помочь. Выявишь личные ценности и границы в общении с другими людьми. На выходе получишь знание о том, где твои слабые места и что ты так заботливо оберегаешь, не входя в отношения с людьми. А ещё, и что можно сделать, чтобы новые люди появлялись и задерживались в жизни. Ведущая: психолог Анастасия Домаева. Запись в личные сообщения группы в ВК.

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